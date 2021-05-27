Два новые исследования показывают, что иммунные клетки не менее года выживают в костном мозге людей, которые были инфицированы коронавирусом или привиты от него. Хотя раньше считалось, что иммунитет к COVID-19 может сохраняться от восьми месяцев.

О свежих исследованиях сообщает издание The New York Times.

Авторы одной научной работы проанализировали состояние людей, перенесших коронавирусную болезнь около года назад. Исследователи установили, что сохраняющие память о вирусе клетки находятся в костном мозге и могут помогать вырабатывать антитела в случае необходимости.

Согласно выводам исследователей, большинству людей, которые выздоровели после COVID-19 и позже сделали прививку, не понадобятся так называемые усилители вакцин (то есть вещества, усиливающие действие противовирусных вакцин). Но тем из привитых, кто никогда не заражался коронавирусом, понадобятся повторные прививки - как и тем, кто был инфицирован, но не получил надежного иммунного ответа.

Согласно данным другого исследования, так называемые В-клетки памяти, синтезирующие антитела, специфичные именно к определенному вирусу, продолжают циркулировать и укрепляться в течение года после первичного заражения.

"Исследования подтверждают предположение о том, что иммунитет, который получает человек после инфицирования коронавирусом или вакцинации, вероятно, является долговременным", - сказал иммунолог из Университета Пенсильвании Скотт Генсли.

По мнению исследователей, В-клетки памяти, образованные в ответ на COVID-19 и усиленные вакциной, настолько мощные, что препятствуют даже новым штаммам вируса.

Ранее "Страна" приводила данные, согласно которым в Украине иммунитет к COVID-199 сформировался меньше, чем у четверти населения.

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