Скончалась 32-летняя одесская поэтесса Ольга Архангельская, известная тем, что вместе со своей подругой Валерией Лукьяновой пыталась быть внешне похожей на куклу Барби.

О смерти женщины Лукьянова (прославившаяся в интернете под ником Аматуе) написала в своем "ВКонтакте" еще 18 мая.

Брюнетка Ольга и блондинка Валерия с помощью фотошопа и, по слухам, пластической хирургии, добивались сходства с известной куклой, поэтому заслужили прозвища одесских Барби. Раньше они часто появлялись на публике и на снимках вместе.

Со временем их пути разошлись: Лукьянова стала путешествовать по миру, а затем осела в США. А Ольга пыталась стать дизайнером и писала стихи. Она успела выпустить свой сборник на русском языке под названием "Плыву я во времени".

В посте о смерти подруги Лукьянова заявила, что Архангельская знала, что скоро умрет.

"Оля была невероятно гордым и учтивым человеком. Она была очень добрая, очень открытая и искренняя. И эта реальность была слишком сурова для нее. Она пыталась из нее бежать, и... убежала. Просто поддержим ее переход воспоминаниями о ней... Хотя она просила меня не публиковать этот пост. Но я считаю она этого достойна. Чтобы люди знали то, что она пыталась скрыть и жила очень скромной жизнью. Была очень простым человеком. Сразу отвечая на вопросы, она знала что умрет и готовилась к этому. Остальное не имеет значения. Это был осознанный выбор человека, который знал о своей смерти за несколько лет назад", - написала светленькая одесская Барби в память об Ольге.

По информации СМИ, Архангельской не стало еще 16 мая. Обстоятельства ее смерти неизвестны. Сама она в последнее время не появлялась в соцсетях, а ее родные не комментируют ситуацию.

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