Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина является сексистской страной, и впервые столкнулась она с осознанием этого только на пути к своей нынешней должности.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня было удивление, когда я проанализировала свой путь от главы комитета (Рады по вопросам правовой политики) через ГБР к должности генерального прокурора... Украина - сексистская страна", - заявила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, она хочет написать по этому поводу пост в социальных сетях, так как думает о проблеме сексизма уже "2-3 недели", но пока подбирает "правильные слова".

"Женщинам в этом государстве непросто", - добавила генпрокурор.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в Украине могут начать наказывать за сексизм, приравняв его к мелкому хулиганству.

Также мы писали о том, как на нардепа от "За будущее" Сергея Рудыка посыпались обвинения в сексизме из-за того, что он назвал Марьяну Безуглой из "Слуги народа" "девочкой", которая призывает депутатов проголосовать "за один из очень важных документов".