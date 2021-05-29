24 мая румынские пограничники на пограничном пункте пропуска из Украины "Орловка – Исакча" задержали рекордную партию оружия. В ней были 2 850 револьверов, а также несколько ящиков с патронами для них.

"Страна" выяснила подробности задержания стволов.

Румынская таможня и пограничники отчитались о своих действиях и опубликовали видео о задержании грузовика с партией контрабандного оружия.

По информации румынских пограничников, около 23:00 41-летний украинец пытался выехать из Румынии в Украину через пункт пропуска за рулем зарегистрированного в республике грузовика с полуприцепом. Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и различные продукты питания из Турции в Украину – транзитом через Болгарию и Румынию.

"В результате проверок за заявленными товарами были обнаружены спрятанные крышкой 143 ящика, в которых находилось 2850 пистолетов марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм. В ходе расследования было установлено, что водитель не имеет разрешения на транзит (этого груза) согласно соответствующему законодательству", - заявили в полиции Румынии.

На самом деле законность задержания партии такого «оружия» довольно сомнительна. Так как все стволы из партии калибра 4 мм. – под патрон Флобера. Такой калибр стволов в ЕЭС и в Украине, оружием не признается. Пистолеты и револьверы Флобера предназначены для «домашней», развлекательной стрельбы на расстояние 3 – 4 метра и продаются без каких-либо ограничений и разрешений. Впрочем, переделать такое спортивное-развлекательное оружие под настоящее также не представляет проблем. Но после такой переделки ствол можно использовать лишь на пару выстрелов – материал ствола не выдержит долгого использования.

Интересно, что сигнальные, газовые, шротовые (стреляющие мелкой дробью – Ред.), и шумовые короткоствольные пистолеты и револьверы производятся и продаются в Турции также без разрешений. И стоят очень недорого.

По словам источника "Страны" в пограничном отряде на КПП Орловка – Исакча, грузовик с прицепом был задержан в Румынии еще до въезда в Украину.

"Этот перевозчик уже не в первый раз возит развлекательные револьверы под патрон Флобера, у него есть лицензия. Товар он приобрел в Турции и проехал без проблем через Болгарию. Более того, у румынских таможенников к его документам и грузу претензий не было – грузовик задержала другая румынская служба – пограничники", - рассказал служащий погранотряда.

Вместе с тем у украинских правоохранителей есть и другая точка зрения. Мол, грузовик с револьверами Флобера, которые не считаются по закону оружием, мог быть выполнять функцию проверочного транспорта для организации транзитного канала, по которому бы в дальнейшем перевозили контрабандой "взрослые" стволы – настоящее оружие.

"Револьверы ехали без документов, хотя растаможить их довольно просто. Потому что это не оружие. Эта контрабандная партия стволов под патрон Флобера - всего лишь проверка канала, через который потом должны были ехать из Турции через Украину в ЕС более "взрослые" стволы", - пояснил источник "Страны" в полиции.

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