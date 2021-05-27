В пятницу, 28 мая, в Украине, несмотря на нашествие дождей с грозами будет достаточно жарко. Замерзнуть можно будет, пожалуй, лишь в Карпатах. Об этом украинцев предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

"Завтра, 28 мая, в Украине дожди, грозы и тепло. Не очень тепло будет разве что в западных областях. И минувшей ночью в Карпатах, высоко в горах, было брррр, + 1 + 6 градусов", - пишет синоптик.

По данным Натальи Диденко, в пятницу в Украине ожидаются периодические дожди и температура воздуха + 20-24 градуса, на левобережье страны + 23-27, а на востоке раскалится до +29 градусов.

В западных регионах ожидается +15-20 градусов, а на выходных придет постепенное похолодание на всей территории Украины.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил украинцев, что в пятницу почти всю территорию страны накроет грозами со шквальным ветром и градом, также мы публиковали карту погоды по областям.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным метеорологов, в ближайшие пять лет Землю ждет рекордно теплый год. Пока самым теплым за всю историю наблюдений считается 2016-й.