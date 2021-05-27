В четверг, 27 мая, в киевском музее Шолом-Алейхема прошла презентация сборника афоризмов Рабби Нахмана - духовного лидера брацлавских хасидов. Именно к его могиле в Умани каждый год съезжаются десятки тысяч паломников со всего мира.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В книге под названием "Ты там, где твои мысли" собраны 100 высказываний Рабби Нахмана на двух языках - украинском и иврите. Это первое подобное издание афоризмов Рабби Нахмана.

Книгу-билингву подготовило и напечатало национальное издательство детской литературы "Веселка". Перевод с иврита на украинский осуществил Эдуард Докс, журналист-международник и экскурсовод родом из Украины, который много лет прожил в Израиле.

Эдуард Докс в комментарии "Стране" признался, что взяться за подготовку этой книги его побудило празднование еврейского Нового Года Рош ха-Шана в Умани в 2020 году, когда украинские и израильские власти всячески препятствовали паломничеству хасидов.

"В прошлом году паломничество хасидов фактически не состоялось из-за коронавируса. Если обычно в Умань на Рош ха-Шана приезжают до 30 тысяч хасидов, то в 2020-м их было всего несколько тысяч. Эти события и стали поводом для подготовки книги афоризмов Рабби Нахмана, потому что тогда о нем и об Умани не говорил только ленивый. Вся мировая пресса писала лишь об этом. На израильском телевидении даже разыграли юмористическую сценку, как премьер-министр Израиля Нетаньяху звонит президенту Украины Зеленскому и просит его не пускать брацлавских хасидов в Умань, потому что они подвержены ковиду. Потом Нетаньяху звонит лидер хасидов и говорит, что тогда за него не проголосуют, и он пролетит на выборах. Тогда Нетаньяху снова звонит Зеленскому и говорит: "Брацлавских хасидов пускать". Зеленский удивленно спрашивает: "Как? Ты же только что сказал не пускать, они ведь заболевшие?" "А они уже выздоровели", - отвечает Нетаньяху. Поэтому я решил напомнить философию Рабби Нахмана. Потому что поведение его последователей не всегда, к сожалению, отвечает ценностям, которым он учил. Главное - это смотреть на мир добрым сердцем. И я рад, что книга с мудрыми высказываниями Рабби Нахмана увидела свет", - сказал Эдуард Докс.

Алексей Бондаренко с новинкой в руках. Фото: Страна

Директор издательства "Веселка" Алексей Бондаренко на презентации книги также упомянул о прошлогоднем праздновании еврейского Нового года хасидами в Умани. Бондаренко отметил, что поведение хасидов полностью соответствовало наставлениям Рабби Нахмана: "Радость лучше остальных вещей может сделать человека свободным. Она освобождает твой разум и наполняет его спокойствием".

На обложке книги с высказываниями Рабби Нахмана изображена ханукия - светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука. Внутри на страницах книги также изображены традиционные еврейские символы, например, звезда Давида.

На обложке книги изображена ханукия. Фото: Страна

Еврейский общественный деятель Альберт Фельдман, основатель Института развития гражданского общества им. Голды Меир, израильский и украинский художник, предоставил для издания свои картины.

А также выступил на презентации с политической речью. Он поднял вопрос о необходимости признания евреев одним из коренных народов Украины.

"Евреи жили в Украине почти всегда, даже когда ещё Украины не было. Мы живем здесь комфортно, украинская еврейская община чувствует себя здесь хорошо. Тем не менее, есть вещи, о которых нужно говорить в полный голос и за которые нужно бороться. Евреи - коренной народ Украины. Не титульный, не самый главный и важный, но коренной народ. А вот Верховная Рада сейчас рассматривает закон о коренных народах Украины, и евреев там нет. Потому что если там будут евреи, то будут считаться коренными и другие народы, которые нашей власти не хотелось бы считать коренными. Мы категорически возражаем против такого подхода. И эта книга с цитатами Рабби Нахмана дополнительно подчёркивает, что мы - коренной народ Украины. Это доказательство того, что как бы Верховная Рада и украинские власти не хотели перевернуть страницу присутствия еврейского народа в Украине - она не закрывается. Мы тут были, есть и будем, пока будет Украина", - заявил Альберт Фельдман.

Книга с афоризмами Рабби Нахмана уже доступна к продаже - она стоит 280 грн.

Издательство "Веселка" планирует в дальнейшем также выпустить еврейскую народную сказку на украинском языке для культурного обмена между народами.

Осенью "Страна" подробно рассказывала, как хасиды праздновали еврейский Новый год в Умани в разгар эпидемии коронавируса.

Жители Умани не всегда настроены к хасидам доброжелательно. В апреле мы сообщали, что городские подростки из окна высотки бросали в них камни.