Болгария обновила решение о временном запрете въезда на территорию страны, согласно которому на определенных условиях страну с 1 июня до 31 июля могут посетить и украинцы.

Об этом в четверг, 27 мая, сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.

Теперь на территорию Болгарии можно въехать, имея в наличии один из трех документов:

сертификата о завершении вакцинации от Covid-19.



Вакцинация считается завершенной, если человек получил соответствующее количество доз вакцины и со дня введения последней дозы прошло 14 дней. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), дата рождения, дата вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против Covid-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, его выдавшего;





Вакцинация считается завершенной, если человек получил соответствующее количество доз вакцины и со дня введения последней дозы прошло 14 дней. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), дата рождения, дата вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против Covid-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, его выдавшего; справки, показывающей отрицательный результат теста на Covid-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы, или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну.



В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописанный латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат;





В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописанный латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат; документа, показывающего положительный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших Covid-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.



В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат.

В то же время детям до пяти лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления этих документов. Также их могут не предоставлять лица, которые находятся в стране транзитом и могут гарантировать немедленный выезд из Болгарии

Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не является необходимым предоставление документов о прививках, отрицательного ПЦР-теста или положительного теста на антитела.

Напомним, Болгария, в связи с началом туристического сезона, открыла свои границы для туристов из других стран начиная с 1 мая.

Также мы писали о том, как власти другой популярной у туристов страны, Кипра, планируют ослабить карантин с 29 мая.