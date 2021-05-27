Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с епископом Константинопольской православной церкви, митрополитом Халкидонским Эммануилом заявил, что Украина с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея и его участия в праздновании 30-летия независимости страны.

Об в четверг, 27 мая, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Вся страна с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея и его участия в праздновании 30-летия независимости Украины ... Государство сделает все, чтобы визит Вселенского патриарха в Украину состоялся на самом высоком уровне", - заявил Ермак.

В свою очередь митрополит Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину в августе будет подготовлен и пройдет наилучшим образом. Также он отметил поддержку со стороны Зеленского.

Напомним, о том, что Варфоломей посетит Украину на 30-летие независимости мы писали еще 6 марта. Последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году.

В свою очередь глава Киевского патриархата Филарет заявил, что духовенство УПЦ КП будет приветствовать приезд патриарха Варфоломея в случае, если он согласится предоставить церкви статус патриархата.