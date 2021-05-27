В последний рабочий день недели, пятницу, 28 мая, атмосфера над Украиной снова будет неустойчивой и в большинстве регионов атмосферное давление начнет снижаться и практически всю территорию страны накроют дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных регионах, а также в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди. На остальной территории ночью без осадков, а днем ​​местами кратковременные дожди.

Также почти всю Украину, кроме запада, накроют грозы (на юге и востоке местами). А днем ​​в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, в западных и северных областях - северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью опустится до +8-13 градусов, на остальной территории +11-16.

В дневные часы на западе страны потеплеет до +​​16-21 , на севере страны +21-26, на остальной территории +​​24-29.

На высокогорье Карпат ночью и днем ​​5-10 °.

В Киеве в пятницу кратковременные дожди с грозами, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11-16, днем +​​19-24 градуса.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9:00 27 мая составляла 17,2 градуса.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев о непогоде в пятницу.

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