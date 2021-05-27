В пятницу Украину накроет грозами со шквальным ветром и градом. Карта погоды по областям
В последний рабочий день недели, пятницу, 28 мая, атмосфера над Украиной снова будет неустойчивой и в большинстве регионов атмосферное давление начнет снижаться и практически всю территорию страны накроют дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В северных регионах, а также в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди. На остальной территории ночью без осадков, а днем местами кратковременные дожди.
Также почти всю Украину, кроме запада, накроют грозы (на юге и востоке местами). А днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, в западных и северных областях - северный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в западных областях ночью опустится до +8-13 градусов, на остальной территории +11-16.
В дневные часы на западе страны потеплеет до +16-21 , на севере страны +21-26, на остальной территории +24-29.
На высокогорье Карпат ночью и днем 5-10 °.
В Киеве в пятницу кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +11-16, днем +19-24 градуса.
Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9:00 27 мая составляла 17,2 градуса.
Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев о непогоде в пятницу.
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