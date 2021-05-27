В пятницу, 28 мая, в Украину прибудет с официальным визитом премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер. В связи с этим возможны ограничения дорожного движения в Киеве.

Об этом сообщает в Фейсбуке Управление государственной охраны Украины.

"Информируем о возможных незначительных ограничениях дорожного движения 28 мая в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района Киева в связи с официальным визитом в Украину премьер-министра Словацкой Республики Эдуарда Хегера", - говорится в посте.

По данным Управления госохраны, вместе с Хегером в Киев прибудут словацкие министры обороны Ярослав Надь и иностранных и европейских дел Иван Корчок.

Как писала "Страна", Хегер стал премьер-министром в конце марта, после того как его предшественник Игорь Матович объявил о своей отставке из-за скандала с российской вакциной "Спутник V".

Также мы подробно разбирали визит в Киев в начале мая госсекретаря США Энтони Блинкена.