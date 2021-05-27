Европейский союз работает над скорейшим внедрением санкций в отношении Беларуси из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича в Минске. В рамках нового пакета ограничений речь пойдет о конкретных лицах, компаниях и платежах.

Об этом в четверг, 27 мая, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем Twitter.

"Мы все работаем над тем, чтобы санкции против Беларуси были введены быстро и по-европейски. Речь пойдет о людях, компаниях и платежах", - написал Маас, добавив, что Евросоюз должен усиливать давление на Беларусь.

"В качестве первого сигнала более 400 политических заключенных должны быть освобождены", - заявил Маас.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

В связи с инцидентом Евросоюз рассматривает возможность введения санкций на калийную промышленность Беларуси.