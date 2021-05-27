Сегодня Петр Порошенко напомнил, что он чемпион Украины по неявке на допросы.

Бывший президент давно известен тем, что регулярно не являлся на следственные действия по своей персоне. И каждый раз он изобретал новые предлоги, чтобы этого не делать.

Так и сегодня - когда его ждала в гости СБУ, Петр Алексеевич первым же поездом уехал на Донбасс.

Там он побывал на передовой, покормил бойцов клубникой, поговорил о вишнях и покрасовался в военной форме. А следователи тем временем выписали ему новую повестку.

Публикуем подробности этой поездки экс-гаранта.

По какому делу Порошенко ждали на допрос?

СБУ сообщила, что экс-президент должен был давать показания по "госизмене" нардепов Тараса Козака и Виктора Медведчука.

В деле, напомним, фигурировали аудиозаписи, на которых Медведчук общался с замглавы правительства РФ Дмитрием Козаком, где и обсуждает вопросы, которые ему инкриминируются (с фабулой дела можно ознакомиться здесь).

Доказательная база следствия строится на этих записях. Но уже сейчас очевидно, что делались они еще при Порошенко и явно с его ведома. И бывший президент скорее всего был в курсе того, что происходило.

Судя по следственной повестке, экс-президент проходит по делу как свидетель.

Очевидно, что роль свидетеля Петру Алексеевичу по этому делу не нравится.

Ведь власть пытается информационно пристегнуть его к "зраде" Медведчука. И, даже если вины лидера ОПЗЖ доказать не удастся, медийно Порошенко будут "полоскать" и обвинять в сотрудничестве с Россией.

Видимо поэтому экс-президент принял решение ехать не на допрос, а на Донбасс.

К слову, среди уважительных причин неявки таких причин, по закону, нет. Исключение может быть сделано для тех путешествий, которые уже длятся на момент получения повестки. А Порошенко отбыл из Киева ровно в день вызова в СБУ.

Впрочем, адвокаты бывшего гаранта уже заявили, что он этой повестки просто не получал. Хотя, учитывая, что не знать о вызове Порошенко не мог, его поездка на восток выглядит вполне однозначно.

Правда, учитывая, что новый допрос назначен на 31 мая, пока остается интрига - куда Петр Алексеевич уедет в следующий раз.

"Навстречу солнцу". Как Порошенко на Донбасс ездил

Утро экс-президента началось с киевского жд-вокзала.

"Угадайте, куда мы сегодня направляемся?" - заинтриговал Порошенко у себя в Facebook.

Но опубликованных снимках он и нардеп Ирина Геращенко сидели в вагоне "Интерсити". "Навстречу солнцу", - прокомментировал эти фотографии сам бывший президент. То есть на восток.

Петр Порошенко и Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Интрига продержалась недолго. Выяснилось, что Порошенко уехал в Донецкую область, воспользовавшись общим вагоном "Интерсити" "Киев-Константиновка", который отправляется из столицы в 06:10.

При этом сам поезд внезапно подогнали на первую платформу. Пассажиры связали это с явлением Петра Алексеевича, для которого решили создать дополнительные удобства.

"Едем в Донецкую область поездом. На табло написано, что посадка на первой колее. Думаю про себя: "Когда такое было, чтоб это направление на первой колее?" Потом женщина объявляет, что на второй. Вконец запуталась, но стоит все-таки на первой. Сижу в вагоне и тут заходит Петр Алексеевич. Мне грустно, потому что только что прочитала, что женщине-переселенке с 4 детьми негде жить, а здоровый мужчина, хоть и бывший президент, не может дополнительно 30 метров пройти", - возмутилась в соцсети Наталья Ульяницкая.

В "Укрзализнице" после этого сообщили, что платформы для трех поездов между 6 и 7 утра действительно меняли. Но исключительно для удобства пересадки беженцев из Сектора Газа. Хотя, остаются сомнения так ли это на самом деле и не придумали ли это объяснение уже "по ходу".

Спустя почти семь часов экс-президент добрался до Донбасса. Первым пунктом стала больница в Торецке (бывший Дзержинск). На пороге собрали персонал, пока Порошенко, вспоминая свое президентское прошлое, 15 минут произносил речь.

Поводом для выступления стали два кислородных концентратора, которые подарили больнице. Один из них купил шоумен Дмитрий Чекалкин, который тоже приехал в Торецк.

Пользуясь случаем Порошенко похвастался, что 40 миллионов вакцин Украина законтрактовала благодаря его мудрому совету и наставлениям "коррупционерам".

"Сейчас у нас законтрактовано 40 миллионов доз вакцин. Почему? Потому что я им посоветовал. Друзья, вы коррупционеры. Свяжитесь с международными организациями. И они, эти международные организации, без взяток и откатов поставят вам вакцину. Они мыкались восемь месяцев, пытаясь понять, куда ж откаты. Потом пошли к международным организациям и на протяжении трех месяцев были законтрактованы 40 миллионов".

После этого Порошенко и его команда появились в районе Майорского под Горловкой. Там он передал 108-му батальону 10-й отдельной штурмовой бригады комплект видеонаблюдения.

При этом официальный миллиардер заявил, что деньги на другие такие комплекты будут доставать путем краудфандинга - то есть сбора денег со всех неравнодушных.

После подарков (довольно скромных, учитывая лишь официальные доходы семьи Порошенко), гарант приступил к более лирической части визита.

Он прибыл к месту, которое называется "под вишнями", поговорил о растущей там вишне и угостил клубникой.

Приводим полностью этот наполненный смыслами монолог Петра Алексеевича:

"Друзья, я не уверен, что вы узнаете это дерево, но я очень надеюсь, что вы узнаете этих ребят. Это видео стало вирусным, то была вишня в цвету. Сколько просмотров у нас было? Я вас уверяю, больше миллиона. И мы сейчас ведем репортаж. Вишни сохранены. Цветов уже нет, но есть уже будущие вишни. Чтобы это была не просто вишня, мы сегодня привезли еще и клубнику. И я думаю, что вишня с клубникой будет как раз самое то, по чему скучали наши воины тут, на передке. Я еще клубники в этом году не ел. Они тоже не уверен, что ели. Но на сегодняшний день единственный, кто поел у нас, это Ира Геращенко, она съела три штуки".

"Я попробовала, вкусная ли она. Петр Алексеевич купил самую вкусную", - подтвердила Геращенко за кадром.

Подобными лирическими отступлениями на непонятную тему был переполнен этот визит. То есть Порошенко ехал на Донбасс без особой подготовки или программы и говорил, что называется, по вдохновению.

Потом гарант позировал в окопах в стиле "я главнокомандующий".

"Наплевал на Зе и СБУ". Реакция соцсетей

"Очень смелый Гетьман", - прокомментировала замену допроса Донбассом заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Порошенко в Донецкой области передал военным комплект видеонаблюдения. И еще примерно столько же, сколько он стоит, потратил на разгон этой новости в СМИ.

Это все очень мило, если не знать, что речь идет о фигуранте списка миллиардеров Форбс, состояние которого позволяет подарить Украине новую армию.

Украинский политический пиар – бессмысленный, беспощадный и обязательно неадекватный", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

"Помните недавно Зеленский называл себя "приговором Порошенко"? С одной стороны, Петр Алексеевич сделал просто отличную ответку не только президенту, но и ручному СБУ. Экс-президент на всю страну показал общественности, что власть в стране это он, наплевав на Зе и СБУ.

С другой стороны, мы видим политику двойных стандартов в Украине. Тяжело представить, что тот же Медведчук бы мог спокойно проигнорировать такое количество допросов и послать даже СБУ. Когда Медведчук даже и не скрывал своего желания сотрудничать со следствием, то по его адресам устроили маски-шоу, а с ним обращались, как с настоящим террористом", - пишет телеграм-канал "Шептун".

Также в Сети уже появляются мемы на "допросный" вояж Порошенко.