В июне православные отмечают два больших праздника - Вознесение Господне и Троицу. Они напоминают о событиях, произошедших после воскрешения Христа. Рассказываем о праздниках, а также, когда их отмечают в 2021 году.

Вознесение Господне 10 июня. Праздник отмечают на 40-й день после Пасхи. Он всегда приходится на четверг. В этот день вспоминают вознесение Христа на небо спустя 40 дней на Земле после воскрешения. До этого времени Сын божий общался с апостолами, рассказывая им о Царствии божьем, а затем собрал своих учеников в Иерусалиме, сказав, что через несколько дней все они будут крещены Духом святым.

После того, как Иисус вознесся на небо, ангелы в белых одеждах предсказали собравшимся, что будет второе пришествие Христа на землю.

В народной традиции Вознесение считалось переходом от весны к лету. С этого времени начинались "зеленi свята".

Троица 20 июня. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи. Праздник отмечают в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Он завершает послепасхальный период, во время которого в церквях не совершали коленопреклонения и земные поклоны.

Этот день считается днем рождения Церкви, поскольку на 50-й день после воскрешения Христа апостол Петр вышел перед большой толпой в Иерусалиме и стал проповедовать, что Иисус воскрес и воцарился над миром. Он призвал людей к обращению в христианство и в тот же день к апостолам присоединились несколько тысяч человек.

По народной традиции полы в храмах и домах в этот день устилали зеленой травой, цветами. ветками. Зеленый цвет символизирует животворящую силу святого Духа.