Юридическая фирма "Юнайтед партнерс", действующая в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", победила в торгах по продаже имущества российской кондитерской фабрики "Красная заря". Последняя расположена в городе Иваново, известный также с советских времен как "город невест".

Как пишет издание "Ведомости", протокол торгов опубликован на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В 2019 году "Красная заря" была признана банкротом. "Конти" пыталась приобрести фабрику еще до этого, в 2017 году. Тогда сообщалось о переговорах украинской компании о сделке. Ей удалось это со второй попытки только сейчас.

О том, что "Юнайтед партнерс" действует именно в интересах "Конти", "Ведомостям" сообщили два инвестиционных консультанта и человек, близкий к организаторам торгов.

Согласно протоколу торгов, при начальной цене в 809,8 миллионов рублей "Юнайтед партнерс" предложила за актив почти вдвое меньше - 452,2 миллиона рублей (около 170 миллионов гривен).

Группа "Конти" была основана в 1997 году. Ее основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Джек". Главным бенефициаром компании является экс-вице-премьер при президенте Викторе Януковиче и экс-нардеп Борис Колесников, близкий соратник Рината Ахметова.

В России "Конти" работает с 2004 года, там ей принадлежат две фабрики в Курской области. Основные инвестиции в производство компания делала до 2015 года. Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% липецкого производителя конфет "Мерлетт". Совокупные мощности в России в "Конти" составляют 136 тысяч тонн продукции в год.

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Колесников намерен создать собственную политическую партию "Украина - наш дом". По неофициальной информации, первый съезд этой партии пройдет уже в это воскресенье.

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