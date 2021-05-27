В Министерстве внутренних дел сообщили, что рекордная партия оружия, которую задержали румынские пограничники, прибыла в Румынию из Турции, а не из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook в четверг, 27 мая.

"Некоторые СМИ (на самом деле это слова главы МВД Румынии - Ред.) распространяют информацию о задержании румынскими пограничниками крупной партии оружия, которое якобы нелегально перевозили из Украины. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Румынские правоохранители обнаружили почти три тысячи пистолетов в грузовом автомобиле, который прибыл в Румынию из Турции. Оружие было обнаружено в пропускном пункте "Исакча".

Напомним, СБУ совместно с правоохранителями США и Польши заблокировала канал нелегальных поставок в Украину огнестрельного оружия.

Также "Страна" сообщала, что в Донецкой области на заброшенной ферме нашли схрон украинского добробата с арсеналом оружия. В тайнике обнаружили гранатометы, пулеметы, осколочные мины и ряд других боеприпасов.