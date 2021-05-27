В четверг, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил вопросы, касающиеся взаимного признания ковид-паспортов, прогресса выполнения условий получения второго транша и соглашения об общем авиационном пространстве Украины и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом и его социальные и экономические последствия, продолжающиеся в Украине реформы и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку", - сообщили в ОП.

В представительстве главы украинского государства добавили, что президенты договорились активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин от коронавируса, а также обсудили перспективы создания в ЕС механизма распределения вакцин и позитивно оценили роль программы COVAX.

Лидеры также договорились продолжать сотрудничество с целью обеспечения взаимного признания цифровых сертификатов (ковид-паспортов - Ред.) для возобновления путешествий граждан Украины и ЕС.

Зеленский и фон дер Ляйен обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины и, по данным ОП, "подтвердили приверженность полному выполнению Минских договоренностей и Нормандскому формату, а также решительную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

В то же время президент Еврокомиссии, которая ранее не приняла приглашение на участие в Крымской платформе, по словам представителей ОП, "поприветствовала личную инициативу Владимира Зеленского об учреждении этого важного международного формата с целью деоккупации Крымского полуострова и защиты прав людей, которые там проживают".

"Евросоюз остается полностью преданным своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией", - добавили в Офисе Зеленского.

Также лидеры поговорили о совместных обязательствах по укреплению политической ассоциации, экономической интеграции между Украиной и Европейским союзом и поприветствовали "усилия Украины, направленные на реализацию ее европейских стремлений, в частности путем постоянного тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и реформ".

Кроме того стороны обсудили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также выразили надежду относительно начала консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) и пересмотру достижения целей Соглашения об ассоциации.

В Офисе президента сообщили, что в течение последних месяцев Украина "достигла существенного прогресса на пути реформ, несмотря на дестабилизирующие действия России" и серьезные экономические и социальные последствия пандемии коронавирусной болезни. Президенты сошлись во мнении, что "такие реформы способствуют укреплению устойчивости нашего государства к этим вызовам".

Помимо этого стороны поприветствовали прогресс по выполнению условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи, "отметив дальнейшие шаги, которые должны быть осуществлены, в частности в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией".

"Собеседники подтвердили готовность как можно скорее завершить технические процедуры с целью подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве. Они высоко оценили сотрудничество по подготовке Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), поприветствовали рекомендации предыдущей оценочной миссии и согласились начать осуществление оценки на месте, как только позволит эпидемическая ситуация", - рассказали в ОП.

Также Зеленский и фон дер Ляйен обсудили интерес Украины в привлечении к реализации Европейского зеленого курса и помощь ЕС в этой связи. Лидеры договорились усилить сотрудничество с целью поддержки экономического восстановления и инвестиций.

Напомним, в марте президент Еврокомиссии в первом разговоре с президентом США Джо Байденом обсудила и украинский вопрос.

А в январе Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.