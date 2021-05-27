Парламент Молдовы обратился к Верховной Раде Украины с предлолжением провести встречу в двустороннем межпарламентском молдовско-украинском формате по поводу похищения судьи Николая Чауса.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Чауса, Александр Вишневый.

"27 мая 2021 состоялось очередное заседание парламентской комиссии в Молдове по поводу обстоятельств похищения экс-судьи Николая Чауса.

Защитников Николая Чауса пригласили для принятия участия в заседании с целью получения любой информации об обстоятельствах расследования правоохранительными органами Украины уголовных дел по факту похищения экс-судьи Николая Чауса.

В комиссии отметили, что у них нет никакой информации по этому поводу, поскольку украинская сторона не реагирует на запросы со стороны представителей власти и правоохранительных органов Молдовы. Такая реакция, по их утверждению, препятствует установлению всех фигурантов уголовного дела. А речь идет не только об исполнителях, но и о заказчиках преступления, установления их местонахождения. А также, как отметили представители комиссии, это лишает правоохранительных органов возможности осуществить задержание и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению данного преступления.

С целью налаживания взаимодействия в проведении расследования обстоятельств похищения экс-судьи Николая Чауса, следственный комитет, который был создан Парламентом Республики Молдова, обратился с инициативой в Верховную Раду Украины с предложением об организации с 28 по 31 мая 2021 встречи в двустороннем межпарламентском молдовско- украинском формате. Однако, несмотря на эту инициативу, пока со стороны властей Украины никакой реакции нет", - сообщил "Стране" Александр Вишневый.

Соответствующий документ с предложением молдавского парламента имеется в распоряжении "Страны".

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В начале апреля текущего года стало известно о похищении экс-судьи. В мае СБУ открыла уголовное дело по похищению Чауса.

После этого, 17 мая, было опубликовано видеообращение Николая Чауса, который заявил, что похищение произошло не сейчас, а в 2016 году. Через несколько дней появилось еще одно видеообращение экс-судьи, в котором он заявил о своем намерении приехать в Украину и ответить на все вопросы и сказал, что переживает за свою жизнь.

26 мая стало известно, что экс-судью Чауса удалили из базы розыска Интерпола