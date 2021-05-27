Один из организаторов прошлой акции в поддержку радикала Сергея Стерненко Роман Синицын сообщил, что власти якобы намерены отправить националиста в тюрьму по делу о похищении человека. В связи с этим Синицин призвал прийти на очередной митинг под Офисом президента, который пройдет в воскресенье, 30 мая.

Соответствующую информацию он опубликовал в своем телеграм-канале со ссылкой на "надежные источники".

"От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи по делу (...) против Сергея, собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму. Надолго", - написал Синицын.

Также он сообщил, что судья, которая ведет это дело, якобы уже написала заявление об отставке, "чтобы снять с себя любую ответственность, когда объявит приговор и закроет Стерненко в тюрьму. По факту это последнее ее дело".

Синицын добавил, что сторонники радикала Стерненко много раз требовали справедливого суда над ним на протестах, однако "команда президента ничего не сделала", чтобы этому посодействовать.

"Уже в понедельник увидим результат. Но мы тоже сдаваться не собираемся. В воскресенье в Киеве в 18 под ОП будет мирная акция за справедливый суд. Это наша последняя возможность добиться законности. Если массово не выйдем - будет плохо. Закроют Сергея, а потом позакрывают нас", - такими словами анонсировал грядущую акцию Синицын.

Этот пост к себе в телеграм-канал добавил и сам Стерненко.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета. Кроме этого, радикала обвиняют в умышленном убийстве 24 мая 2018 года, когда радикал, по версии следствия зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.

Также "Страна" писала, что 20 мая на заседании апелляционного суда выступил потерпевший Щербич. Он рассказал, как Стерненко похитил его, а потом пытал и угрожал.

На понедельник, 31 мая, перенесено оглашение решения суда по обжалованию приговора Стерненко. В связи с этим сторонники радикала также перенесли акцию, на воскресенье, 30 мая. Она пройдет под Офисом президента.

Отметим, что прошлая акция в поддержку радикала у ОП 20 марта завершилась погромом административного здания.