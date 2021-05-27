Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 29 мая, день задержания своего супруга Сергея, "международным днем солидарности с Беларусью".

Об этом экс-кандидат в президенты сообщила в своем Telegram-канале.

"Мы объявили 29 мая – дату задержания Сергея Тихановского – днем солидарности. В этот день по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью. В нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора. Но главное – чтобы в этот день беларусы внутри страны поддержали друг друга всеми возможными способами: уличными акциями, символами, письмами политзаключённым", - написала Тихановская.

Кроме того, она записала видеообращение, в котором напомнила о событиях прошлого года и обратилась к зрителям с просьбой поддержать свой город, организовать акцию в поддержку белорусов, написать письмо политическим заключенным

"29 мая 2021 года - это отличный повод напомнить всем единомышленникам, что ты - с ними. Поддержи родной город или деревню...Если живешь в других странах, то собери соратников и организуй пикет в поддержку белорусов. Напиши письмо тем, кому сейчас невозможно дозвониться (вероятно подразумеваются политические заключенные - Ред.)" - сказала Тихановская в видеообращении.

Сергей Тихановский в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси. Однако ЦИК отказал ему в регистрации кандидатуры. 29 мая 2020 года в Гродно его задержали правоохранители.

Напомним, 26 мая Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. При этом 24 мая президент республики Александр Лукашенко ужесточил законы о митингах и СМИ.

Ужесточение закона о массовых мероприятиях произошло на следующий день после того, как как 23 мая в аэропорту Минска задержали Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA. Он находился на борту самолета, который направлялся в Вильнюс, но совершил вынужденную посадку в Минске.