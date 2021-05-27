В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Молдовы, который незаконно пересек границу и скрывался от правосудия. Злоумышленник находится в международном розыске Интерпола.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова", - сказано в сообщении.

Иностранца задержали и сообщили о подозрении по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в январе в Одесской области сотрудники пограничной службы задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за изнасилование.

Также "Страна" сообщала, что осенью прошлого года в Сумской области пограничники задержали молдаванина, которого Интерпол разыскивал семь лет а хулиганство с умышленным причинением вреда здоровью.