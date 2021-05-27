Во вторник, 25 мая, представители депутатских фракций и групп "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и "За будущее" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №5560, которым предлагается призвать мировых лидеров признать "режим (президента Беларуси) Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента.

Документ предусматривает обращение к таким международным организациям, как ООН, Еврокомиссия, Европарламент, Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам стран мира.

"Верховная рада осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича", - говорится в документе.

Народные депутаты призывают мировое сообщество осудить действия властей Беларуси и "признать режим Лукашенко в республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности".

"Способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске; выразить требования к властям республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении Романа Протасевича и других политических заключенных", - говорится в тексте постановления.

Также депутаты предлагают усилить давление на Минск, в том числе и путем введения санкций в отношении представителей белорусской власти.

По состоянию на четверг, 27 мая, проект постановления направлен на рассмотрение профильным комитетом.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

После этого Кабинет министров Украины по примеру западных стран приостановил авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

В связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета в Минске Евросоюз рассматривает возможность введения санкций на калийную промышленность Беларуси.