В связи с улучшением ситуации с коронавирусом власти Кипра, открытого для украинских туристов с 1 апреля, приняли решение перенести начало комендантского часа с 00:00 до 01:00. Это изменение вступит в силу в субботу, 29 мая. Полностью комендантский час на территории страны отменят с 10 июня.

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, передает Cyprus Mail.

С 29 мая комендантский час будет перенесен с 00:00 на 01:00 утра, и его действие будет длиться до 05:00. С 10 июня комендантский час отменяется.

С 1 июня люди смогут собираться в домах компаниями по 20 человек, включая постоянных жильцов и несовершеннолетних. С этого же дня бары и рестораны смогут принимать посетителей внутри. Присутствие посетителей в таких заведениях, как казино, конференц-залы, театры, амфитеатры и других культурных пространствах будет разрешено при заполненности не более 50%.

С 10 июня возобновят свою работу ночные клубы. Также власти отменят ограничение присутствия работников на их рабочих местах при условии заполненности помещений до 50%.

По словам министра, в стране 51% людей были привиты первой дозой вакцины и 25% прошли полный курс вакцинации от коронавируса. По его словам, Кипр занимает первое место среди стран ЕС по вакцинации населения. Власти Кипра намерены достичь показателя в 65% вакцинированных по меньшей мере одной дозой к концу июля.

Напомним, 17 мая власти смягчили карантинные ограничения для жителей и туристов. В частности, в некоторых местах больше не нужно предъявлять пропуск SafePass, подтверждающий отсутствие у человека коронавируса.

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