Создатель Nexta попросил власти Польши усилить ему охрану
Основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило, который сейчас проживает в Польше, рассказал, что получает большое количество угроз и опасается за свое здоровье.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 27 мая.
"Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы (Путило и его сторонники - Ред.) опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы", - сказал Путило.
Кроме того он заявил, что нужно оказывать "беспрецедентное давление на режим Александра Лукашенко". В качестве подобных мер он назвал экономическую, транспортную и политическую блокировку Беларуси.
В Варшаве на пресс-конференции присутствовали родители бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которые обратились к лидерам Евросоюза с просьбой помочь освободить их сына и его девушку.
Напомним, 23 мая в Минске совершил принудительную посадку самолет, который направлялся из Греции в Вильнюс. На его борту находился Роман Протасевич, которого задержали в республике. Протасевич просил пилотов на сажать самолет в Минске, говорил об опасениях за свою жизнь.
Вместе с Протасевичем летела его девушка, гражданка России Софья Сапега, ее также задержали.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Телеграм-канал Nexta управлял протестами в Минске и кто стоял за ним на самом деле. Основали Nexta журналисты Роман Протасевич и Степан Путило.