Россия отреагировала на заявление главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минск больше нельзя использовать как площадку для ведения переговоров между Украиной и оккупированным Донбассом.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, не в компетенции Кравчука решать, где и как будет работать контактная группа. Он напомнил, что место заседания было одобрено на саммите 2015 года и утверждено резолюцией СБ ООН

Слова Лаврова передает ТАСС.

"Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", - заявил Лавров.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры по Донбассу из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, поскольку режим, "установленный самопровозглашенным президентом-диктатором Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров".

Также мы сообщали, что в Украине обсуждают возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска с прошлого лета, когда в Беларуси вспыхнули протесты.