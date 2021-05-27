Румынские пограничники и таможенники на пункте пропуска "Орловка - Исакча", который открылся в прошлом году на границе с Украиной, задержали грузовик с 2850 новыми пистолетами и патронами. За рулем фуры был 41-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Румынии.

По версии следствия, в понедельник, 24 мая, около 23:00 41-летний украинец пытался выехать из Румынии через пункт пропуска за рулем зарегистрированного в республике грузовика с полуприцепом. Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и различные продукты питания из Турции в Украину.

Пограничники с таможенниками решили вскрыть грузовой отсек транспортного средства, чтобы провести его тщательный осмотр.



"В результате проверок за заявленными товарами были обнаружены спрятанные крышкой 143 ящика, в которых находилось 2850 пистолетов марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм. В ходе расследования было установлено, что водитель не имеет разрешения на транзит (этого груза) согласно соответствующему законодательству", - заявили в полиции Румынии.

На данный момент правоохранители проводят расследование под руководством прокуратуры по делу о переправке контрабанды. Министр внутренних дел Лучиан Боде назвал это изъятие оружия и боеприпасов рекордным для страны.

Напомним, паромная переправа через Дунай "Орловка-Исакча" на границе с Румынией работает с августа прошлого года. Она обеспечивает прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз.

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