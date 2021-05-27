В пятницу, 28 мая, в Украине испортится погода. Спасатели предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным Укргидрометцентра, 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей и в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают спасатели.

В Киеве и Киевской области в пятницу, 28 мая, ожидаются грозы, местами по области - град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в четверг циклон Nathan принес в Украину дождь и жару до +28. Непогода сегодня наблюдается в северных регионах, а также Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также мы писали о том, когда в Киев придет летняя жара. По прогнозам синоптиков, в перспективе ближайшего месяца, вплоть до 21 июня, ожидать слишком высокой температуры не стоит. Днем столбики термометров будут подниматься в среднем до +18...+22.

Кроме того, сообщалось, что ранее синоптики пообещали, что май в 2021 году в Украине окажется теплее нормы.