3 июня 2021 года - день памяти равноапостольной Елены. Царица жила около 250 года возле Константинополя и прославилась тем, что популяризовала христианство.
Сегодня день ангела отмечают все обладательницы этого доброго и красивого имени, которое переводится как "светлая, солнечная".
Елены обычно талантливые, терпеливые, отличаются хорошим чувством юмора, чуткостью и отзывчивостью. Благодаря старательности и хорошей памяти Лены прилежно учатся в школе и осваивают интересную профессию. Они - любящие жены и отличные мамы.
Поздравляем Елен с праздником! Желаем здоровья, долголетия, радости и исполнения заветных желаний. Поздравьте и вы своих знакомых с этим именем с помощью красивых открыток и стихов.
С днем ангела Елены 2021 - открытки и стихи
Прекрасная и милая Елена,
С днем ангела примите поздравленья,
Желаем вам любви, удачи, счастья,
Всех благ и настоящего везенья!
Пусть на работе все вам удается,
Да и в семье идет все на ура,
Пора от грустных мыслей вам отвлечься,
И к радости стремится вам пора.
День ангела сегодня у Елены,
И видит Бог, ты — истинная красота.
Желаю найти любящего мужа,
Чтоб была счастлива всегда.
Заботься о себе без перерыва,
Цени каждую минуту, что тебе дана.
Судьба к тебе добрее пускай будет,
Чтоб ты успешливою женщиной была!
Леночка, с днём Ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.
Пусть будет мирным небо, море тёплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою Судьбу красавица заря!
Пусть Ангел тихий нежною рукой
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.
С днём ангела, Елена!
Всегда будь доброй, милой
И необыкновенной,
И искренне счастливой!
Улыбка пусть сияет,
Как яркий лучик солнца,
Дни радость наполняет,
Как капли глубь колодца!
Леночка, с днём ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.
Пусть будет мирным небо, море тёплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою Судьбу красавица заря!
Пусть Ангел тихий нежною рукой
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.