3 июня 2021 года - день памяти равноапостольной Елены. Царица жила около 250 года возле Константинополя и прославилась тем, что популяризовала христианство.

Сегодня день ангела отмечают все обладательницы этого доброго и красивого имени, которое переводится как "светлая, солнечная".

Елены обычно талантливые, терпеливые, отличаются хорошим чувством юмора, чуткостью и отзывчивостью. Благодаря старательности и хорошей памяти Лены прилежно учатся в школе и осваивают интересную профессию. Они - любящие жены и отличные мамы.

Поздравляем Елен с праздником! Желаем здоровья, долголетия, радости и исполнения заветных желаний. Поздравьте и вы своих знакомых с этим именем с помощью красивых открыток и стихов.

С днем ангела Елены 2021 - открытки и стихи

Прекрасная и милая Елена,

С днем ангела примите поздравленья,

Желаем вам любви, удачи, счастья,

Всех благ и настоящего везенья!

Пусть на работе все вам удается,

Да и в семье идет все на ура,

Пора от грустных мыслей вам отвлечься,

И к радости стремится вам пора.

День ангела сегодня у Елены,

И видит Бог, ты — истинная красота.

Желаю найти любящего мужа,

Чтоб была счастлива всегда.

Заботься о себе без перерыва,

Цени каждую минуту, что тебе дана.

Судьба к тебе добрее пускай будет,

Чтоб ты успешливою женщиной была!

Леночка, с днём Ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море тёплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою Судьбу красавица заря!

Пусть Ангел тихий нежною рукой

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.

С днём ангела, Елена!

Всегда будь доброй, милой

И необыкновенной,

И искренне счастливой!

Улыбка пусть сияет,

Как яркий лучик солнца,

Дни радость наполняет,

Как капли глубь колодца!

Леночка, с днём ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море тёплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою Судьбу красавица заря!

Пусть Ангел тихий нежною рукой

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.