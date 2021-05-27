В четверг, 27 мая, в овощной магазин Николаева зашел пьяный мужчина и настойчиво предлагал купить у него редис. Получив отказ он достал нож и начал угрожать убийством.

Об этом сообщает "Новости-N".

Инцидент произошел в магазине "Центровой" на улице Чкалова, 98б. В помещение зашел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и предложил купить у него редис.

Несмотря на то, что мужчине сказали, что его товар не нужен, он продолжал требовать купить у него овощи. Затем в магазин зашел грузчик и попросил продавца редиса покинуть помещение, в ответ тот достал нож и начал угрожать убийством.

Сотрудники магазина обратились за помощью в полицию, правоохранители задержали хозяина редиски. Тот заявил, что хотел пошутить и не собирался совершать убийство.

Напомним, в Киеве пьяный работник станции технического обслуживания автомобилей покатался на чужом Lexus и врезался в столб. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Харькове пьяный кондуктор троллейбуса из-за семейных проблем и проблем с кредитами сообщил о минировании магазина.