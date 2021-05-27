Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG, с электронной почты которого отправили сообщение о минировании самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту, заявил, что e-mail отослали уже после того, как борт развернули в сторону Минска.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения юридического запроса", - сообщили в компании Proton Technologies AG.

Такую же информацию со ссылкой на свои источники сообщает The Daily Beast.

"Временные метки показывают, что электронное письмо было отправлено через 24 минуты после того, как белорусские власти сообщили пилоту и экипажу, что они перевозили взрывное устройство", - сообщает издание.

Также опубликован текст письма о минировании с темой "Аллах Акбар", отправленное с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com: "Мы, солдаты ХАМАСа, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Мы знаем, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. На этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

Напомним, что в радикальном движении ХАМАС заявили, что отрицают свою причастность к "минированию" самолета Ryanair, который после такого сообщения был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Также мы писали о том, что Лукашенко обвинил Киев в отказе принять самолет Ryanair после сообщения о его минировании.