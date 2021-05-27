В ближайшие пять лет (2021-2025)человечество столкнется с рекордно теплым годом, который превысит показания 2016 года, считающегося пока самым теплым за всю историю наблюдений. Такой прогноз с 90-процентной вероятностью дают ученые-метеорологи, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов начавшегося в 2021-м пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи.

"Вероятность того, что в ближайшие пять лет по меньшей мере один год превзойдет показатели 2016-го, считающегося самым теплым годом на данный момент, составляет 90%", - говорится в сообщении.

Ученые считают, что в самый жаркий год температура с вероятностью 40% может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

В 2020 году средняя температура превышала базовые значения доиндустриальной эпохи на 1,2 градуса.

Ранее "Страна" писала о том, что 2020 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

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