В Российской Федерации не выдали разрешение австрийскому авиаперевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход Белоруссии.

Об этом со ссылкой на представителя авиакомпании сообщат ТАСС в четверг, 27 мая.

Происходящее прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны":

"А вот это уже серьёзная заявка на европейскую авиавойну: Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси.

То есть, странам ЕС предлагается либо отменить запрет на полеты над Беларусью, либо согласиться с тем, что осуществлять рейсы между многими городами Европы и Москвой будут только российские авиакомпании.

Впрочем, есть ещё и третий вариант - европейцы в ответ запретят рейсы авиакомпаний, летящих через Беларусь и тогда авиасообщение по многие направлениям из Европы в Москву будет вообще остановлено", - говорится в сообщении.

Ранее компания Air France отменила рейс из Парижа в Москву, который шел в обход Беларуси. Авиакомпании потребовалось разрешение российских властей на вхождение на их территорию.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который направлялся из Греции в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. На борту находился бывший редактор Телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, их задержали в республике.

После инцидента Украина и ряд других стран ограничили авиасообщение с Беларусью.