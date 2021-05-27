Аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны) надеется на компенсацию со стороны правительства из-за прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Об этом заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский, сообщает "Интерфакс-Украина" в четверг, 27 мая.

"Международный аэропорт "Киев" объединяется со всем демократическим миром и поддерживает санкции против антидемократических режимов. Однако мы надеемся, что принимая такие решения, которые приведут к убыткам некоторых предприятий, в частности, аэропортов, правительство предусмотрит какие-то компенсации", - сказал он.

Костржевский также добавил, что аэропорт "Киев" ежемесячно платит налог за аренду земли в размере 2,5 миллиона гривен.

"Частичное освобождение от уплаты налога было бы для нас компенсацией за недополученные доходы, на которые мы рассчитывали в этот постковидний год восстановления", - заявил он.

Также глава совета директоров добавио, что, по предварительным данным, аэропорт недополучит около семь миллионов гривен из-за отмены прилета и вылета самолетов в направлении "Минск - Киев - Минск".

Напомним, днем ранее Денис Костржевский заявил, что из-за прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью доход аэропорта упадет на 10%. Он также рассказал, что в текущем месяце аэропорт "Киев" ожидал три-четыре тысячи пассажиров из Минска, в то время как до карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тыс. а на пике - до 15 тыс.

Этому предшествовало то, что воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

После этого стало известно, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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