Журналисты телеканала "Перший незалежний", которых не аккредитовали на недавнюю пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, решили задать ему вопросы в формате видеообращения. За основу взяли вопросы самого Зеленского, которые он два года назад, во время дебатов на стадионе, задавал своему тогдашнему оппоненту на президентских выборах Петру Порошенко.

В частности, главе государства переадресовали следующие его вопросы:

"Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?" (во время вооруженных действий на Донбассе в этих регионах погибло значительное количество украинских военных - Ред.)





"Почему спустя пять лет (на момент записи ролика, уже семь лет - Ред.) мы так и не знаем имена убийц на Майдане?"





"Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1 500 гривен пенсии хотя бы месяц?"





"Какая ваша доля из незаконного копания янтаря?"





"Будете ли вы, если вам придется оказаться перед судом, говорить, что это месть или политическое преследование"

В то же время вопрос Зеленского в адрес Порошенко "Почему ваши конфеты можно до сих пор купить в магазинах Москвы" для действующего главы государства перефразировали так: "Почему ваши сериалы до сих пор можно смотреть в Москве".

"Журналисты "Першого незалежного" напоминают, что меткие вопросы не только из комика делают президента, а и президента превращают в порох", - сказал в ходе ролика диктор телеканала.

Свой ролик сотрудники канала назвали "Стадион 2.0. Два года Владимира Зеленского. Больше никаких вопросов".

Напомним, телеканал "Перший незалежний" был создан на базе трех закрытых на основании решения Совета национальной безопасности и обороны, а также указа Зеленского каналов NewsOne, Zik и "112 Украина". Сразу же после выхода в эфир вещатель столкнулся с отключениями.

В свою очередь партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала наказать ответственных за отключение канала.