В т.н. "ЛНР" против задержанного в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича завели уголовное дело за участие в боях на Донбассе.

Об этом со ссылкой на "Генпрокуратуру ЛНР" сообщает "РИА Новости".

Обсуждение пребывания Протасевича в 2015 году на Донбассе началось с фотографии на обложке журнала полка "Азов" "Черное солнце", на которой он позирует в камуфляжной форме, шлеме и с автоматом.

В "Азове" подтвердили, что Протасевич был при полку, но не воевал, а находился там в качестве журналиста. После этого в сети стали появляться фотографии, которые свидетельствуют о том, что Протасевич был на Донбассе не только как журналист. На них он заснят он в ряду "азовцев" на построении, едет в форме батальона на БТРе, стоит с автоматом и обоймами.

"Страна" подробно разбиралась, что бывший главред "Нехты" Роман Протасевич делал на Донбассе.

Также мы писали о том, что отец Протасевича отрицает, что его сын воевал на Донбассе, хотя ранее он говорил противоположное.

Напомним, Протасевич 23 мая летел из Афин в Вильнюс. Самолет Ryanair, пассажиром которого он был, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое передали белорусские диспетчеры. В аэропорту белорусской столицы Протасевича задержали.