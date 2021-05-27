Отстраненный указом президента Владимира Зеленского глава Конституционного суда Александр Тупицкий сообщил "Стране", что прокурор вручил ему обвинительный акт. Дело против судьи, которое касается событий 2013-2014 года, направлено в суд.

Тупицкого обвиняют по ч.2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. По версии следствия, Тупицкий пытался подкупить свидетеля по делу о Зуевском энергомеханическом заводе - Владислава Дрегера. Сам Тупицкий утверждает, что не имеет к этому никакого отношения.

На завтра назначено подготовительное заседание, на котором Тупицкий будет присутствовать.

"Мне вручили обвинительный акт, меняют две статьи обвинения. При этом потерпевшие по делу отсутствуют. К тому же, подозрение мне законным способом не вручено. То есть я не подозреваемый. А само дело составлено по "пленкам Дрегера" (Владислав Дрегер проходил свидетелем по этому делу). Его выделили в отдельное уголовное производство и направили в суд. Хотя меня уже два года назад по этому делу допрашивали. И тогда не было вопросов ко мне никаких. Интересно, что сам Дрегер проходит по делу свидетелем, а не потерпевшим. Словом, дело сшито белыми нитками. Хорошо, что оно передано в суд. Начнется судебный процесс, я буду требовать, чтоб он был публичным. Фабула обвинения - это исключительно фантазии следствия вместе с прокурором. Все это делается для информационного урона, чтобы унизить мою честь, достоинство и деловую репутацию. Завтра на 10 утра назначено подготовительное заседание. Я на него приду. И буду в суде доказывать свою невиновность", - заявил "Стране" Тупицкий.

Ранее "Страна" разбиралась, в чем обвиняют отстраненного главу КС Тупицкого и какой тюремный срок ему грозит.

Также мы писали об обыске в доме Тупицкого, в результате которого аккаунты его супруги в социальных сетях подверглись взлому.