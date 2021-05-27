Сразу 12 молочных зубов удалили стоматологи 9-летней пациентке под общим наркозом. Мама девочки заявила, что это произошло без ее согласия и собирается судиться с клиникой. По словам экспертов, после удаления такого количества молочных зубов под угрозой оказалось прорезывание постоянных. Теперь ребенку необходимо установить протез. Инцидент произошел в Ирпене Киевской области.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По словам Надежды, мамы ребенка, в стоматологической клинике врачи пообещали удалить проблемный зуб под общим наркозом, чтобы 9-летняя Ника не испытывала боли. Во время осмотра они предложили дополнительно вырвать еще два зуба рядом с больным. Надежда говорит, что подписала договор, не обратив внимания на пустую графу, в которой должно быть указано количество зубов.

Когда началась операция, стоматологи стали настаивать на удалении всех оставшихся молочных зубов и выставили счет на 13 тысяч гривен. Мама девочки утверждает, что не согласилась на это и попросила медиков подождать. Однако пока она консультировалась с другим врачом, все 12 зубов уже были удалены.

Совладельцы клиники утверждают, что мама знала об удалении 12-ти зубов, а такая операция не является сложной и травматичной. По версии врачей, зубы были с кариесом и со временем они бы мешали росту постоянных.

Однако в другом медучреждении заявили, что не было никаких показаний для ужаления сразу такого большого количества зубов. Более того, без удаленных зубов у девочки могут не вырасти постоянные.

"Зубчики, они не знают куда лезть, они лезут только туда, где чувствуют давление. Природой так заложено. И если там давления уже не будет, они будут лезть, куда угодно. Кость не стимулируется, кость не развивается и они могут неправильно вылезти", - объяснил врач-стоматолог из другой клиники.

Врачи посоветовали женщине временно установить ребенку протезы.

"Мы подготовили официальное письмо-претензию в стоматологическую клинику. Они предоставили ответ, где указали, что правы. Сейчас мы подготовили жалобу в Министерство здравоохранения, для того чтобы инициировать клинико-экспертную комиссию, которая будет определять характер нарушений и допущенных ошибок", - рассказал адвокат.

Если же клиника не признает вину, адвокат будет подавать заявление в суд.

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