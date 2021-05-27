"Вам нет спасения, слишком много алкоголя". Папа Римский ответил верующему, попросившего помолиться о Бразилии
Папа Римский Франциск пошутил в ответ на просьбу бразильских священников помолиться за их страну. Он заявил, что Бразилию уже не спасти.
Видео этого момента разлетелось по социальным сетям.
Ситуация произошла в среду, 26 мая, на площади Святого Петра в Вактикане. После общей аудиенции понтифик приветствовал верующих. Двое бразильских священников обратились к нему: "Святой Папа, помолитесь за Бразилию".
В ответ Папа Римский Франциск улыбнулся и пошутил: "Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский национальный крепкий алкогольный напиток - Ред.), слишком мало молитв".
Напомним, в январе 2021 года Папа Римский сделал прививку от коронавируса американской вакциной Pfizer\BioNTech.
Также мы писали о том, что в марте Папа Римский провел историческую встречу с лидером шиитов в Ираке и отслужил мессу на стадионе в Эрбиле, столице полуавтономного региона Курдистан.
Кроме того, сообщалось, что Папа Римский в своем Twitter назвал расизм вирусом и поставил диагноз человечеству. Он сравнил расизм с коронавирусом, и добавил, что человечество еще крайне далеко от справедливых социальных стандартов.