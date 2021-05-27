Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров - отец двоих детей, девочки и мальчика. Они заняли шестое место в рейтинге богатейших наследников России.

Соответствующий рейтинг составил Forbes.

Как сообщает издание , у Павла Дурова с его бывшей женой Дарьей Бондаренко родилось двое детей - в 2009 году - девочка, на следующий год - мальчик. Сына зовут Михаил, имя девочки выяснить не удалось. Всю информацию о детях родители тщательно скрывают.

На 15 апреля 2021 года Forbes оценил состояние Дурова в $17,2 млрд, таким образом на каждого ребенка пришлось по $8,6 млрд потенциального наследства. Михаил с сестрой заняли шестое место в рейтинге богатейших наследников. На первом месте - единственный ребенок крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов.

Напомним, в мае Павел Дуров удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook.

Также сообщалось, что по мнению основателя "Тинькофф Банка" Олега Тинькова в ближайшее десятилетие Павел Дуров войдет в тройку самых успешных бизнесменов России.