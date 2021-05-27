В четверг, 27 мая, в зоне конфликта на Донбассе войска противника нарушили режим прекращения огня. В результате украинский военный получил пулевое ранение и погиб.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" на своей странице в Facebook.

Противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате снайперского выстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.

В ответ на обстрел украинские военные также открывали огонь.

"На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая в штабе ООС сообщили о шести случаях нарушения режимы тишины на Донбассе. Один из украинских военнослужащий получил осколочное ранение.

Также сообщалось, что 7 мая на Донбассе противник 16 раз нарушил режим тишины. В результате двое украинских бойцов погибли, еще один получил тяжелые ранения.