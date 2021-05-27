Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры по Донбассу из Беларуси в Швейцарию или Финляндию.

Об этом сообщает "Суспильне".

"На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, установленный самопровозглашенным президентом-диктатором Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров", - заявил Кравчук.

По словам Кравчука, необходимо избрать новую площадку для продолжения решения проблемы прекращения конфликта на Донбассе.

"По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария может быть, Финляндия", - сказал Леонид Кравчук.

Также он заявил, что если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть общее решение, а не решение одной Украины.

Напомним, в Украине обсуждают возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска с прошлого лета. Сначала представители Украины мотивировали свое желание сменить площадку протестами в Беларуси. Потом тем, что якобы Лукашенко говорит об Украине некрасивые вещи.

После задержания Романа Протасевича и запрета на авиасообщение с Беларусью Кравчук снова заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу.

Также мы писали о том, что Лукашенко называл "несусветной глупостью" идею переноса ТКГ из Минска.