Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию государством-агрессором. В Кремле назвали неприемлемым такое заявление и добавили, что РФ очень плохо относится к таким высказываниям.

Президент Польши днем ранее посетил административную границу между Грузией и Южной Осетией, где размещена Мониторинговая миссия ЕС (Цхинвальский регион в Одиз) - место, которое в ноябре 2008 года посетил бывший президент Лех Качиньский. Именно там польский лидер и высказался в отношении России.

"Российские агрессивные и имперские действия, которые лишают людей возможности развития, отнимают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к военной ситуации, когда люди умирают, получают ранения, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия - ненормальная страна, это не страна, которая ведет себя нормально - государство-агрессор, его можно увидеть в таких местах, - слова польского президента цитирует RMF24.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ является дружественной страной, а Польшу считает взаимовыгодным партнером.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, мы ее не принимаем. Россия - это дружественная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе с Польшей.

И нам жаль, что ненависть к нашей стране окутывает глаза некоторым польским политикам, в том числе и президенту, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее мы рассказывали, что Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран. Однако Польши в этом перечне нет.

Также сообщали, как ранее в Польше предложили потребовать от России компенсацию за ущерб, нанесенный во Второй мировой.