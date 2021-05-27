Высший антикоррупционный суд вынес решение по делу отстранённого судьи Конституционного Суда Украины Александра Касминина.

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении и.о. главы КСУ Сергея Головатого.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Касминина Ростислав Кравец.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Письмо Службы безопасности Украины к Зеленскому, на основании которого были аннулированы указы о назначении судьями КС Тупицкого и Касмина публиковала "Страна".

Также сообщалось, что в конце апреля заместитель председателя суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату зарплаты Касминину и Тупикому. Однако Тупицкий отменил его распоряжение.

После этого, ОАКС зарегистрировал заявления Тупицкого и Касминина, заявители просят суд запретить КСУ совершать действия, направленные на прекращение их полномочий.