В Общественный совет при исполнительном органе Киевской городской государственной администрации попал Сергей Бригадир, который в прошлом распространял публикации ультраправого толка в социальной сети ВКонтакте.

Сейчас страница Бригадира в ВК удалена, но сохранились скриншоты публикаций со страницы члена Общественного совета за 2014-2016 годы, которые находятся в распоряжении "Страны".

В биографической справке, которую Бригадир предоставил в исполнительный орган КГГА, о его прошлом рассказывается достаточно скупо.

Указывается, что с 2016 года он член ГО "Фонд взаимной поддержки "Возобновление" (от этой организации Бригадир и попал в Общественный совет).

Он указал, что родился в Донецкой области, с 2000 по 2004 учился в университете по специальности "банковское дело" и последующие 10 лет работал специалистом в частных фирмах.

О службе Бригадира на фронте указано одной строчкой:

"С 2014 по 2015 служил в полке Нацгвардии "Азов"".

После службы Бригадир не вернулся к банковскому делу, а стал корреспондентом сайта "Знай" и главой "Центра экологического мониторинга", а затем вступил в то самое ГО "Возрождение".

Гораздо больше о Бригадире рассказывает его ныне удаленная страница в социальной сети ВКонтакте, которую он активно вел с 2014 по 2016 как "Серёжа Бригадир", публикуя там многочисленные селфи, указывающие на аутентичность выложенных материалов.

2014: Трагедия 2 мая в Одессе и ненависть к "ватникам"

В 2014 году у Сергея Бригадира была достаточно активная социальная жизнь ВКонтакте. ей.

В июне 2014 он публиковал фотографии с Дмитрием Корчинским, приправленные агрессией к "ватникам" на своей стене.

"Успех Азова в Мариуполе раскрыт. Бригадир - одно его имя заставило об@ср@ться с 10 ватников. Пока они меняли штаны, парни притащили пулеметы", - указывалось в подводке к селфи Бригадира и Корчинского в публикации сообщества "Нетолерантные", ныне заблокированного соцсетью.

Нелюбовь к "ватникам" Бригадир изливал и в более поздних постах 2014 года.

"Я ненавижу россиянскую п@д@рацию. Но еще более я ненавижу нашихватников и сочувствующих", - объясняет свои душевные перживания член наблюдательного совета в КГГА.

"Я горжусь событиями полугодовой давности. Лекарство от сепаратизма - очищающий огонь", - описывает Серёжа Бригадир свой пост, на котором изображены горящие двери Дома Профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года в пожаре погибли люди. Надо отметить, переход Бригадира из экономистов в журналисты достаточно уместный, учитывая, что он ошибся на месяц, ведь указанные в посте "событий полугодичной давности" произошли за 7, а не за 6 месяцев от даты написания поста.

"Их путь - только лишение гражданских прав", - делится итогами общения с "пожилым и не мудрым ватником" Бригадир.

Среди фото 2014 года есть и снимок Бригадира с зигой.

Это фото будто анонс к новому сезону сериала - подытоживает год "карьеры" Бригадира. В дальнейшем, тема нацизма будет подниматься все активнее.

2015: Гитлер, ненависть к мусульманам и темнокожим

Год, тогда еще служащий в "Азове", Бригадир начал с фотографий с Гитлером. Он репостит шутку "Мизантропик Дивижн" (об этой организации "Страна" подробно писала ранее), в которой Гитлер представлен художником, который, из-за обилия "зиг" на улицах, заблудился и попал вместо выставки картин в Польшу.

В феврале 2015 года Бригадир хвастается, что "в@п@зд@л ватника"

После обещания "исправиться" после "оставления в живых сепаров", Бригадир перешел к конструктивным предложениям. Например, публикации картинок с призывом сжигать "ДНР" фосфором.

Специфической чувство юмора проявляется в постах неоднократно.

"Лайк, если мечтаешь стать электриком", - делает репост фото с солдатом в немецкой каске Бригадир.

Периодически автор странички ударяется в сторону исламофобии, пытаясь убедить подписчиков, что террористическая организация ИГИЛ тождественен мировой религии - исламу.

Также Бригадир публиковал и откровенно расистские посты.

"То, что некоторые называют расизмом, я называю гигиеной", - подписывает автор публикацию с семьей темнокожего мужчины, женщины европеоидной расы и их ребенка.

В июне 2016 автор странички создал опрос в соцсети "поддерживаете ли вы запрет ислама в Украине как деструктивной политико-религиозной человеконенависнической секты?"

В июле 2016 года Бригадир публикует фото Андерса Брейвика, который в 2011 году совершил серию нападений, в результате которых погибло 77 человек и 151 получили ранения.

Брейвика Бригадир называет "рыцарем".

"Пять лет назад этот рыцарь призвал нас к походу", - указывает автор странички.

После 2016 страница Бригадира в ВК прекратила обновления. Ныне о борьбе "активиста" можно узнать из его профиля в Фейсбуке, который ведется значительно в более толерантных тонах. Там он рассуждает о городских инициативах Киева, поздравляет читателей с днем вышиванки и обсуждает жидкую рисовую кашу в Париже.