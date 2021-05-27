Согласно законопроекту "Об олигархах", появление которого анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, решения о признании лица таковы будет принимать Совет Национальной обороны и безопасности. Олигархов обяжут продать свои медиа или перестать освещать в них политическую информацию.

Об этом пишет "Зеркало недели", в чьем распоряжении оказался текст документа.

Согласно их информации, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, основываясь на представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины. Такое решение будет обязательным для исполнения.

Согласно законопроекту, олигархом будет признан человек, который одновременно:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью.

При этом участие в политдеятельности подразумевает занятие высокой должности в государственном аппарате, связанность с высокопоставленными чиновников, финансирование или непосредственно руководство партией или просто контроль над СМИ, которое "распространяет информацию политического характера".

Под лицами, которые контролируют значительных объем хозяйственной деятельности имеются ввиду конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).

После того, как человек будет официально признан олигархом, его имя будет вносится в "реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)". Таким лицам будет запрещено следующее:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";

быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Покинуть Реестр возможно, если лицо избавится хотя бы двух из трех критериев.

В то же время, олигархи буду обязаны подавать декларацию, как лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины О предотвращении коррупции.

Помимо этого, тех, кто попал в Реестр, обяжут продать свои медиа несвязанному с ним человеку с безупречной репутацией или же перестать освещать в них политическую информацию. Согласно закону, политическая информация - это освещение, анализ или обсуждение деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти.

Медиа можно будет продать лицам с безупречной репутацией, которая не является таковой в случаях:

наличие у лица судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке;

применение Украиной, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу (применяется в течение срока действия санкций и в течение трех лет после их отмены или окончания срока, на который они были введены);

включение лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (применяется в течение срока пребывания лица в перечне в течение 10 лет после его исключения из него);

лишения лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда (применяется в течение срока действия такого наказания);

ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Украины на период, в котором совершено нарушение, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (применяется в течение срока этого нарушения и в течение трех лет после его устранения);

приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых не является документально подтвержденным;

существенные и / или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Напомним, в апреле на заседании СНБО президент Зеленский предложил разработать законопроект "О статусе олигарха", который позволит ограничивать их влияние.

Также сообщалось, что в СНБО сообщили, что в список олигархов в Украине могут попасть 13 человек. Однако фамилии не называли.