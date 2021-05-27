Правительство Эстонии после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске приняло решение прекратить принимать рейсы белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" в аэропортах страны.

Об этом в четверг, 27 мая, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter.

"Позиция правительства Эстонии: рейсы "Белавиа" больше не будут принимать в эстонских аэропортах. Официальное решение будет позже сегодня. Правительство Беларуси должно понести ответственность за свои действия", - написала глава эстонского правительства.

На данное заявление отреагировал телеграм-канал "Политика страны":

"Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Белоруссии - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа. Оба направления весьма важные. Калийные удобрения - основная статья экспорта Белоруссии.

Через Белоруссию по газопроводу Ямал-Западная Европа идёт четверть всего экспорта российского газа в ЕС. Если он остановится, то даже с учётом запуска Северного потока-2 у России останется потребность в украинской газотранспортной системе. Но по запрету транзита газа через Белоруссию - это серьёзный шаг. Посмотрим, пойдёт ли на него Европа", - говорится в сообщении.

Напомним, в ответ на задержание в Минске оппозиционного журналиста, сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича авиасообщение с Беларусью ограничили такие страны, как Украина, Великобритания, Литва, Латвия, Сингапур, Германия, Франция, Австрия, Польша, Испания, Швеция и другие.

В среду, 26 мая, польский совет министров запретил полеты в воздушном пространстве страны белорусским авиаперевозчикам.

Ранее мы писали о том, как теперь долететь из Киева в Москву, а также компенсирует ли компания "Белавиа" билеты тем, кто их уже купил.