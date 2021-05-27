Менее половины представителей региональных телерадиокомпаний поддерживает скандальный законопроект "О СМИ", который предоставляет Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания полномочия регулировать также печатные СМИ и онлайн-медиа.

Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает пресс-служба НСЖУ.

Всеукраинский опрос проходил о состоянии телерадиосферы в регионах проводил Национальный союз журналистов Украины. В нем приняли участие 95 руководителей и журналистов со всей страны, представляющих 80 ТРК. Оказалось, что законопроект "О СМИ" поддерживают 48% руководителей региональных телерадиокомпаний и не поддерживают 33%.

Острейшими проблемами, вокруг решения которых должны концентрироваться парламентарии и чиновники, региональные вещатели называют не пересмотр регулирования, а острый экономический кризис в медиасфере. 87% региональных вещателей указывают на потерю рекламодателей из-за карантина, в 33% ТРК сократили штат, в 43% сократили заработные платы, в 60% увеличили нагрузку на штатных сотрудников, 19% отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

В Национальном союзе журналистов Украины заявляют, что реализация антикризисных мер по поддержке украинских медиа должна быть приоритетом для правительства. В то же время то, что почти половина руководителей региональных ТРК поддерживают законопроект "О медиа" является свидетельством того, что они в документе видят осовремененный вариант профильного закона "О телевидении и радиовещании".

"Очевидно, что те СМИ, которые и сейчас регулируются Нацсоветом, лояльны к законопроекту "О СМИ". Но и 33% руководителей региональных ТРК выступают против инициативы, которую активно критикует журналистское сообщество. Категорически не поддерживают законопроект "О медиа" печатные СМИ, а это, по данным нашего опроса, 85% редакторов украинских газет. Поэтому власть должна вести реальный диалог с журналистами, а не пытаться продавить конфликтные законодательные инициативы. И приоритетом должна быть политика поддержки медиа, а не усиление регулирования", - сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, ранее в НСЖУ назвали возможное принятие законопроекта "О медиа" прямой атакой на СМИ.

Также мы писали о том, что в НСЖУ пригрозили нардепам званием "Врага прессы" за принятие закона "О медиа".