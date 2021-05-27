В Кремле заявили, что Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, девушки основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Кроме того, по словам Пескова, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 28 мая затронет тему задержанной Софии Сапеги.

"Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолетом (Ryanair, с борта которого и сняли Протасевича и его девушку - Ред.). Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске", - сказал он.

Также, по словам представителя Кремля, российская сторона "де-юре" может поднять вопрос о переводе россиянки Сапеги из Белоруссии в РФ.

"В любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - сказал он.

Напомним, Софию Сапегу в Минске сняли с авиарейса Афины - Вильнюс вместе с Романом Протасевичем. 25 мая в Минске ее арестовали на два месяца. В Беларуси ей могут предъявить обвинение в разжигании социальной вражды. Санкция по этой статьей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Сапегу подозревают "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".

Также мы публиковали видео, на котором София Сапега говорит о том, что она редактирует Telegram-канал "Черная книга Беларуси", который "публикует личные данные сотрудников внутренних дел". Судя по всему, ролик был снят минскими следователями в СИЗО КГБ.

Комментируя задержание россиянки Софьи Сапеги, ранее Песков заявил о надежде, что она будет отпущена белорусскими властями в ближайшее время.