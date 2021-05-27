В четверг, 27 мая, совет организации "Открытая Россия" принял решение о полном прекращении деятельности и закрытии отделений организации во всех регионах. Все члены были исключены из организации, ради защиты от уголовного преследования.

Об этом сообщил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров на своей странице в Facebook.

"Мы делаем это во избежание уголовного преследования. Скоро выборы, и власть готова на всё, чтобы не допустить независимых политиков. Госдума принимает закон, по которому сторонников "Открытки" могут посадить на шесть лет просто за убеждения. Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников. "Открытки" как организации больше не существует. Мы также отзываем иски к Минюсту, связанные с отказом в регистрации организации", - написал Пивоваров.

В то же время, Пивоваров сообщил, что закрытие организации вовсе не означает, что ее члены опустили руки. Они по прежнему готовы делать все возможное "чтобы Россия стала свободной". При этом он выразил уверенность в том, что "Россия обязательно будет свободной".

"Честные выборы, сменяемость власти, свободный парламент, справедливый суд - вот то, во что мы верим, и чего хотим для России. Именно эти основы заложил в "Открытку»"Михаил Ходорковский, и никто не запретит нам быть его сторонниками", - считает Пивоваров.

"Открытая Россия" - общественная организация, которая была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Напомним, в 2019 году "Открытая Россия" заявила о ликвидации движения ради защиты активистов.

Также сообщалось, что в России "Медузу" внесли в список СМИ - иностранных агентов.