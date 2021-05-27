Санкции Европейского союза в отношении Беларуси могут ударить по калийному и нефтяному секторам экономики. Также ограничения могут коснуться и денежных транзакций.

Об этом со ссылкой на заявления министров иностранных дел Германии, Люксембурга и Литвы сообщает агентство Reuters.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сказал, что для оказания давления на президента Беларуси Александра Лукашенко необходимо ввести санкции в отношении белорусского калия.

"Я думаю, ключевое слово - калий. Мы знаем, что Беларусь производит очень много калия, она является одним из крупнейших поставщиков в мире, и я думаю, что это оказалось бы очень болезненным для Лукашенко, если бы нам что-то удалось в этой области", - сказал Ассельборн.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал: "Мы стремимся в большей мере ориентироваться на экономическую структуру и финансовые операции в Беларуси".

Тем временем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность санкционного удара по нефтяному сектору Беларуси.

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Япония, отвечая на вопрос журналистов, затронут ли санкции калийную промышленность Беларуси, заявил: "Процесс реализации санкций запущен. Вопрос секторальных санкций проанализируют соответствующие структуры, сейчас слишком рано говорить о конкретном секторе".

В то же время, по данным агентства РИА Новости, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС обсуждают два направления санкций в отношении Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что в санкционный список могут попасть новые юридические и физические лица.

В свою очередь европейский чиновник на правах анонимности сообщил, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против калийной промышленности Беларуси.