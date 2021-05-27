В четверг, 27 мая, председатель политической партии "Евросолидарность" и экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины. Его вызывали как свидетеля по делу нардепов "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Его (Порошенко - Ред.) вызвали в качестве свидетеля по уголовному движимы по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.

Народный депутат не явился на допрос, но его вызывают повторно 31 мая. Ранее Петр Порошенко сообщил, что отправился в поездку на Донбасс.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая народным депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

После этого Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.